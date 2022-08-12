Motosiklet ile otomobil çarpıştı bir kişi öldü

Büyükçekmece Sinanoba Mahallesinde bulunan bir caddede dün akşam saatlerinde Motosikleti ile seyir halinde bulunan Hüseyin Can Bursal aniden otomobilin önüne direksiyon kırması ile savrularak yol kenarındaki başka bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile Bursal, takla atıp yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Bursal'ı hastaneye kaldırdı. 1 çocuk babası yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşlar ise kazaya başka bir aracın sebebiyet verdiğini iddia etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MOTOSİKLET HIZLA SEYREDERKEN SİYAH OTOMOBİLE VURUP, TAKLA ATTI

Kazaya şahit olan bir sürücü ise motosikletlinin süratle seyrettiğini kazadan hemen sonra siyah renkli bir otomobil sürücüsünün yaralıya baktıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını kaydetti.