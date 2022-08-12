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Giriş Tarihi: 12.8.2022 15:00 Son Güncelleme: 12.8.2022 16:26

Motosiklet ile otomobil çarpıştı bir kişi öldü

İstanbul Büyükçekmece’de seyir halinde olan Hüseyin Can Bursal motosikleti otomobilin önüne kırınca kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle takla atıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Hasan Can Bursal hayatını kaybetti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Motosiklet ile otomobil çarpıştı bir kişi öldü

Büyükçekmece Sinanoba Mahallesinde bulunan bir caddede dün akşam saatlerinde Motosikleti ile seyir halinde bulunan Hüseyin Can Bursal aniden otomobilin önüne direksiyon kırması ile savrularak yol kenarındaki başka bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile Bursal, takla atıp yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Bursal'ı hastaneye kaldırdı. 1 çocuk babası yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşlar ise kazaya başka bir aracın sebebiyet verdiğini iddia etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kazaya şahit olan bir sürücü ise motosikletlinin süratle seyrettiğini kazadan hemen sonra siyah renkli bir otomobil sürücüsünün yaralıya baktıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını kaydetti.

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Motosiklet ile otomobil çarpıştı bir kişi öldü
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