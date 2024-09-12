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Giriş Tarihi: 12.9.2024 18:32 Son Güncelleme: 12.9.2024 18:50

Motosiklet ile uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta motosiklet ile sokakta uyuşturucu madde ticareti yaparken cep telefonuyla görüntülenen Muhammed A. ve uyuşturucu madde satan Berk İ. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar para, uyuşturucu madde, cep telefonu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Motosiklet ile uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

Saadetdere Mahallesi'nde motosiklet ile uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli Muhammed A. başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücünün görüntüleri polis ile paylaşması üzerine, Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti.

Takibe alınan şüpheli Muhammed A. 7. Sokak'ta yakalandı. Muhammed A.'dan uyuşturucu madde satın alan Berk İ. ve Nur P. de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin evinde ve yapılan üst aramasında, 12.87 gram uyuşturucu madde, 1 adet cep telefonu ve uyuşturucu maddeyi tartmak için bir adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammed A. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan, şüpheli Berk İ. ve Nur P. ise 'Uyuşturucu madde kullanma' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Motosiklet ile uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı
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