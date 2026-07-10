Motosiklet kazaları 5 can aldı

Karaman
'da motosikletli Zeki Ünlü (20) ile çarptığı araçtaki Aziz Talha Altun (24) hayatını kaybetti. Giresun
'da otomobille çarpışan motosikletli Mehmet Zehir (79) öldü. Düzce
'de bariyerlere çarpan motosikletli H. Alp Mutlu (30) ile Niğde
'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Eren Kızıltepe (16) öldü. Mardin'de işçi servisinin çarptığı Esmanur Oral (6), Muğla'da cipin çarptığı Cansever Kartam (62) öldü. Denizli Pamukkale'de başka TIR'la çarpıştıktan sonra devrilen TIR'ın sürücüsü Şevket Uzun öldü. Erzurum İspir'de ATV sürücüsü Adem Çelik öldü.