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Giriş Tarihi: 10.07.2026

Motosiklet kazaları 5 can aldı

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Motosiklet kazaları 5 can aldı
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Karaman'da motosikletli Zeki Ünlü (20) ile çarptığı araçtaki Aziz Talha Altun (24) hayatını kaybetti. Giresun'da otomobille çarpışan motosikletli Mehmet Zehir (79) öldü. Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletli H. Alp Mutlu (30) ile Niğde'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Eren Kızıltepe (16) öldü. Mardin'de işçi servisinin çarptığı Esmanur Oral (6), Muğla'da cipin çarptığı Cansever Kartam (62) öldü. Denizli Pamukkale'de başka TIR'la çarpıştıktan sonra devrilen TIR'ın sürücüsü Şevket Uzun öldü. Erzurum İspir'de ATV sürücüsü Adem Çelik öldü. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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Motosiklet kazaları 5 can aldı
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