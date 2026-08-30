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Giriş Tarihi: 30.08.2026

Motosiklet kazaları 5 can aldı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Motosiklet kazaları 5 can aldı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde aşırı hız nedeniyle kavşakta devrilen motosikletin sürücüsü Emine Sevil (20), Tire ilçesinde ise park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Engin Kızıl (43) hayatını kaybetti. Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan Bursa'nın İnegöl ilçesinde refüje çarpan motosikletten fırlayan ve arkadan gelen otomobil çarpan İzmir 9 Eylül Üniversitesi

Tekstil Mühendisliği Bölümünü öğrencisi olan sürücüsü Talha Taner Kırca (20), Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadan gelen otomobilin çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan Berke Buğra Demirtaş (18), İstanbul Bahçeşehir'de ise ara sokaktan caddeye çıktığı sırada süratle gelen başka bir motosikletle çarpışan motosiklet sürücüsü A.Ö. (58) öldü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Motosiklet kazaları 5 can aldı
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