Motosiklet kazaları can aldı

Edirne'de önceki akşam motosikletiyle Hükümet Caddesi'nde giden Sertan Yüksel (23), kontrolü kaybetti. Devrilen motosikletten savrularak yola düşen Yüksel, bu sırada karşı yönden gelen K.D.'nin kullandığı otomobilin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüksel'in öldüğünü belirledi. Sürücü K.D. gözaltına alındı.İzmir'in Torbalı ilçesinde Serdar Demirel (17) ile Ali Altuntaş'ın kullandığı iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden her ikisi de yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.İzmir'in Konak ilçesinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda motosikletiyle giderken kırmızı ışık yanında duran Enes G. (21), yeşil yandığında hızla kalkış yaptı. Ardından da otomobillerin arasından makas atarak geçmeye çalıştı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince arkasında bulunan Ramazan Özdemir ile birlikte yola savruldu. Kazada yaralanan 2 gençten Ramazan Özdemir, kaldırıldığı Nevvar Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi'nde öldü. Motosikletlerde yasal sınır 0.20 promilken, Enes G.'nin 0.32 promil alkollü olduğu tespit edildi.İzmir'in Buca ilçesinde Resul Bağcı'nın (27) kullandığı motosiklet, ara sokaktan kontrolsüz olarak çıkan İbrahim A.U.'nun (18) kullandığı otomobile çarptı. Motosikletin otomobile adeta ok gibi saplandığı kazada Bağcı ölürken, arkasındaki kız arkadaşı Rojin K. (21) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına da yansıdı.Van'dan Hakkâri'ye giden 65 ABV 272 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, Kurubas Geçidi yakınlarında aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç, önce köpeğe ardından da karşı yönden gelen kamyonete çarptı. Araçta bulunanlardan AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül ve oğlu Mert Gönül ölürken, 6 kişi de yaralandı.Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan traktörden fırlayarak asfalta düşen Erol Doğan öldü.Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çapa makinesinden düşen İ.T. (26) ölürken, M.A. (23) ise yaralandı.