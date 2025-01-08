Motosiklet kazası: 1 ölü

Beylikdüzü'nde motosiklet kazası geçiren 19 yaşındaki Ahmet Arda Alkan hayatını kaybetti. Olay, önceki gün öğle saatlerinde Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı'nın torunu olan Alkan olay yerinde hayatını kaybetti.Hayatının baharındaki gencin cenaze namazı dün ikindi namazına müteakip Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılındı. Alkan'ın cenaze namazına ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Alkan'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Gürpınar Merkez Mezarlığına dualarla toprağa verildi.