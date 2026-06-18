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Giriş Tarihi: 18.06.2026 14:21

Motosiklet kazası can aldı

Van’ın İpekyolu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ensar Gündüz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Arif KARAKAŞ Arif KARAKAŞ
Motosiklet kazası can aldı
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Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Kevenli TOKİ yolu üzerinde dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Ensar Gündüz ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ensar Gündüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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#VAN #İPEKYOLU

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Motosiklet kazası can aldı
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