Motosiklet kazası can aldı

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Kevenli TOKİ yolu üzerinde dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Ensar Gündüz ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ensar Gündüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.