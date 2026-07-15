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Giriş Tarihi: 15.07.2026 14:39

Motosiklet kazası can aldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosikletin devrildiği kazada sürücü Mustafa Gündoğdu (16) hayatını kaybetti, beraberindeki Bayram Ünsal yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Motosiklet kazası can aldı
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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Yalvaç ilçesi Çetince köyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa Gündoğdu'nun kullandığı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Gündoğdu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yaralı Bayram Ünsal ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#ISPARTA

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