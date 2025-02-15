Motosiklet kazası hayatını kararttı

Diyarbakır Dicle'de 25 yaşındaki Ramazan Özyoldaş'ın hayatı, 4 ay önce geçirdiği motosiklet kazası sonrası karardı. Sol bacağını kaybeden 2 çocuk babası Özyoldaş, yeniden yaşama tutunmak için protez bacak istiyor. Değnek ve aile yardımıyla yürümeye çalışan evli iki çocuk babası Ramazan Özyoldaş, günlük hayatında sol bacağı olmadığı için zorlanıyor. Özyoldaş, protez ameliyatı olmak istiyor ama maddi durumu olmadığı için ameliyat olamadığını söyledi.

AK PARTİ SAHİP ÇIKTI

Çalışamaz duruma gelen Ramazan Özyoldaş için ilçe genelinde yardım kampanyası başlatılırken, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Hüseyin Kılıçoğlu, Ramazan ve ailesini evinde ziyaret edip destek olacaklarını söyledi.