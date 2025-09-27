Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet kazasında ağır yaralanmıştı: 35 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde 35 gün önce motosiklet kazasında ağır yaralanan bir genç yaşam mücadelesini kaybederek öldü.

Neslihan ÖZBOZKURT
Tarsus'un merkez Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu eski SSK kavşağı'nda 23 Ağustos'ta meydana gelen kazada motosikletiyle seyir halinde olan 26 yaşındaki Necmettin Şahbaz direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tabelaya çarptı. Kazada ağır yaralanan talihsiz genç, önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Necmettin Şahbaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 35 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, hayata gözlerini yumdu.

