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Giriş Tarihi: 3.08.2026 11:20

Motosiklet kazasında kaskı olan kurtuldu, diğeri hayatını kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde motosikletle gezintiye çıkan iki arkadaş kaza yaptı. 16 yaşındaki gencin kullandığı motosikletin yol kenarındaki trafik levhasına çarpması sonucu meydana gelen kazada kasklı 16 yaşındaki sürücü kazadan yaralı kurtulurken, başında kask bulunmayan arkasındaki arkadaşı 17 yaşındaki Esat Kala, hayatını kaybetti.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Motosiklet kazasında kaskı olan kurtuldu, diğeri hayatını kaybetti
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Kaza, 16 Temmuz Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Kamışlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 16 yaşındaki O.E.K. yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken yol kenarında bulunan trafik levhasına çarptı. Kazada kasklı motosiklet sürücüsü O.E.K. hafif yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan ve kask takmadığı öğrenilen 17 yaşındaki Esat Kala ağır yaralandı.

17 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Esat Kala, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 17 gündür tedavi altında bulunan genç Esat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti. Vefatıyla ailesi, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğan gencin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çaybaşı Yeniköy Hürriyet Mahallesi Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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Motosiklet kazasında kaskı olan kurtuldu, diğeri hayatını kaybetti
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