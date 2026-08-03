Motosiklet kazasında kaskı olan kurtuldu, diğeri hayatını kaybetti

Kaza, 16 Temmuz Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Kamışlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 16 yaşındaki O.E.K. yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken yol kenarında bulunan trafik levhasına çarptı. Kazada kasklı motosiklet sürücüsü O.E.K. hafif yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan ve kask takmadığı öğrenilen 17 yaşındaki Esat Kala ağır yaralandı.

17 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Esat Kala, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 17 gündür tedavi altında bulunan genç Esat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti. Vefatıyla ailesi, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğan gencin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çaybaşı Yeniköy Hürriyet Mahallesi Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.