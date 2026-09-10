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Giriş Tarihi: 10.09.2026

Motosiklet sürücülerine sıkı denetim

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Motosiklet sürücülerine sıkı denetim
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İstanbul'da kent genelinde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere toplam 1 milyon 154 bin 155 lira trafik idari para cezası kesildi. Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, 9 Eylül 2026'da yapılan uygulamalarda toplam 3 bin 897 motosiklet kontrol edildi. Mega kentte motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının ve kural ihlallerinin önlenmesine yönelik denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL

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Motosiklet sürücülerine sıkı denetim
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