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Giriş Tarihi: 7.08.2026 09:24

Motosiklet sürücüsü 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 56 yaşındaki Hakan Arapoğlu, tedavi gördüğü hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Motosiklet sürücüsü 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Kaza, 28 Temmuz günü öğle saatlerinde Sapanca ilçesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi ile Temren Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Temren Caddesi'nden Gazipaşa Caddesi'ne geçiş yapmak isteyen R.E. (32) yönetimindeki 54 PB 903 plakalı motosiklet ile Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde Arifiye istikametine seyir halinde bulunan Hakan Arapoğlu (56) idaresindeki 54 D 5454 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki sürücü de yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

8 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hakan Arapoğlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 8 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Arapoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hakan Arapoğlu'nun cenazesi 7 Ağustos Cuma günü Mahmudiye Mahallesi Membasuyu Camii'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Mahmudiye Aile Kabristanlığı'nda toprağa verilecek. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#SAKARYA #SAPANCA

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