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Giriş Tarihi: 25.08.2026 11:56

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin park halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan İbrahim Kızıl (73), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaza, 24 Ağustos saat 14.30 sıralarında Gazipaşa'nın Uğrak Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. İbrahim Kızıl'ın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan kamyonete arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbarın ardından kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kızıl'a olay yerinde ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kızıl, burada yapılan müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İbrahim Kızıl, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

#GAZİPAŞA #ANTALYA

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Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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