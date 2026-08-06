Motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Üzücü kaza, 23.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ayhan Ertaş motosikleti ile seyir halindeyken Atatürk Bulvarı Otel kavşağına yaklaştığı sırada arkadaşları ile birlikte yolun karşısına geçmekte olan Dorukhan G.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve yaklaşık 30 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü önce yolun sağ tarafında ki kaldırıma, ardından da apartmanın bahçe duvarına çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yolun ortasında yaralı yatan Dorukhan G. ve motosiklet sürücüsü Ayhan Ertaş'ın yardımına koştu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan yaya Dorukhan G.'yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. İlk başta nabız alınamayan Ayhan Ertaş yapılan kalp masajı ile hayata döndürülürken, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsini ardından Ayhan Ertaş'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a götürüldü.