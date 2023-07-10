Motosiklet sürücüsünü canından edecekti

Kısa süreli inceleme sonrası şahıs yakalandı. Sürücü S.K.'ya 46/2-G (makas atmak) maddesinden 4 bin 64 lira, 30/1-B (film cam) maddesinden 951 lira, 56/1C (yakın takip) maddesinden 436 lira ve 73/A (saygısızca araç kullanmak) maddesinden 436 lira olmak üzere, toplamda 5 bin 887 lira cezai işlem uygulandı.