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Giriş Tarihi: 10.7.2023 10:41 Son Güncelleme: 10.7.2023 10:41

Motosiklet sürücüsünü canından edecekti

İstanbul Çekmeköy Taşdelen’de Şile istikametinde ilerleyen motosikleti yaptığı ani makas hareketiyle düşürmeye çalışan sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sürücüye makas atmak başta olmak üzere cam filmi takmak saygısız araç kullanmaktan toplam 5 bin 887 lira ceza kesildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Motosiklet sürücüsünü canından edecekti

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı denetimlerde "Makas atarken motorsikletliyi canından edecekti" başlığıyla paylaşılan görüntüler takibe alındı. Yapılan çalışmalarda 6 Temmuz günü Şile Yolu üzeri Taşdelen mevkiinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsünün S.K. olduğu tespit edildi.

Kısa süreli inceleme sonrası şahıs yakalandı. Sürücü S.K.'ya 46/2-G (makas atmak) maddesinden 4 bin 64 lira, 30/1-B (film cam) maddesinden 951 lira, 56/1C (yakın takip) maddesinden 436 lira ve 73/A (saygısızca araç kullanmak) maddesinden 436 lira olmak üzere, toplamda 5 bin 887 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca S. K. isimli şahıs TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlemleri yapılması için Esenkent Şehit Mücahit Ünlü Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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Motosiklet sürücüsünü canından edecekti
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