Motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı! İtfaiye ekipleri müdahale etti

Korkutan yangın olayı saat 13:30 sıralarında Fatih Debbağ Yunus 1. Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan motosiklet tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri adeta alev topuna dönen tamirhaneye müdahalede bulundu. Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası iş yerinde ve çevresinde bulunan araçlar küle döndü. Dumanlar kilometrece uzaktan görüldü.

Alevler içerisinde kalan iş yerinden yükselen dumanlar ise kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Öte yandan yangın sonrası küle dönen motosiklet tamirhanesi ve çevresindeki araçlarda zarar gördü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.