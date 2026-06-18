Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı! İtfaiye ekipleri müdahale etti
Giriş Tarihi: 18.06.2026 17:04

Motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı! İtfaiye ekipleri müdahale etti

İstanbul Fatih'te bir motosiklet tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm binaya yayılarak tamirhane ve çevresinde bulunan araçlara zarar verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken tamirhane ve içerisindeki araçların yanarak küle döndüğü görüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı! İtfaiye ekipleri müdahale etti
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Korkutan yangın olayı saat 13:30 sıralarında Fatih Debbağ Yunus 1. Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan motosiklet tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri adeta alev topuna dönen tamirhaneye müdahalede bulundu. Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası iş yerinde ve çevresinde bulunan araçlar küle döndü. Dumanlar kilometrece uzaktan görüldü.

Alevler içerisinde kalan iş yerinden yükselen dumanlar ise kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Öte yandan yangın sonrası küle dönen motosiklet tamirhanesi ve çevresindeki araçlarda zarar gördü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı! İtfaiye ekipleri müdahale etti
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