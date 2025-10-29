Motosiklet TIR’a ok gibi saplandı: 20 yaşındaki sürücü öldü

Korkunç kaza gece saat 01.00 sıralarında Yeni Mahalle D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Belek'te turistlik otelde çalışan Muhammet Ali Doğan Tekin'in kullandığı motosiklet, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

OLAY YARİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Motosikletin TIR'a ok gibi saplandığı kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Muhammet Ali Doğan Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası Tekin'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınları, "Otelden geldi. 'Bir dolaşıp geleceğim' dedi. Sonra acı haberi aldık" diyerek üzüntülerini dile getirdi. Motosiklet sürücüsünün memleketi Adıyaman'da toprağa verileceği öğrenildi.