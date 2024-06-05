Motosiklet tutkusu Sümeyye’nin sonu oldu

Sakarya'da, motosiklet tutkunu 20 yaşındaki Sümeyye Gençer, motosikletiyle başka bir motosikletle çarpışması sonucu yaşanan kazada bir otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi. Sümeyye Gençer önceki gün motosikletiyle Serdivan ilçesinde bulunan ve gençlerin zaman zaman yarıştığı Medeniyet Bulvarı'na gitti. Burada motosikletiyle bir süre tur atan Gençer, kontrolü kaybedince K.Y.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak devrilen ve sürüklenen motosikletteki Sümeyye Gençer, bir otomobilin altına girerek ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Sümeyye Gençer Geyve ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Sarıgazi Türbeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.Kocaeli'ndeönceki gece D-100 karayolunun Hereke mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki Muhammed Kocabay ve Gürkan Bostan ölürken sürücü E.K. ile araçta bulunan T.G. yaralandı. Malatya'nın Darende ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Aydoğdu (61) ölürken, biri çocuk 5 kişi de yaralandı.