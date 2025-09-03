Motosiklet yoldan çıktı! 1 ölü 1 yaralı

Kaza, dün gece 02.30 sıralarında meydana geldi. Mustafa A. idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Arkasında bulunan Soner Uysal olay yerinde yaşamını yitirdi.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Soner Uysal'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Uysal ailesi, ve sevenlerinin gözyaşları arasında Korkuteli ilçesinde toprağa verildi.