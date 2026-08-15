Motosiklete çarpıp kaçtı! 17 yaşındaki motosikletli ölüm kalım savaşında

Kaza, Yuva Mahallesi Çullu Caddesi üzerinde meydana geldi. B. A. (15), idaresindeki motosikletle seyir halindeyken, E. M. (23) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B. A. yaralanırken, otomobil sürücüsü E. M. olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli sürücüyü kısa süre içerisinde muhafaza altına aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk değerlendirmede vücudunun çeşitli bölgelerinde birden fazla kırık tespit edilen B. A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan otomobil sürücüsü E. M.'nin daha önce yağma, otodan hırsızlık ve 3 ayrı evden hırsızlık suçlarından kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Şüpheli E. M.'nin, hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.