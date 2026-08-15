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Giriş Tarihi: 15.08.2026 14:49

Motosiklete çarpıp kaçtı! 17 yaşındaki motosikletli ölüm kalım savaşında

Kırıkkale’nin Yuva Mahallesi Çullu Caddesi’nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Motosiklete çarpıp kaçtı! 17 yaşındaki motosikletli ölüm kalım savaşında
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Kaza, Yuva Mahallesi Çullu Caddesi üzerinde meydana geldi. B. A. (15), idaresindeki motosikletle seyir halindeyken, E. M. (23) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B. A. yaralanırken, otomobil sürücüsü E. M. olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli sürücüyü kısa süre içerisinde muhafaza altına aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk değerlendirmede vücudunun çeşitli bölgelerinde birden fazla kırık tespit edilen B. A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan otomobil sürücüsü E. M.'nin daha önce yağma, otodan hırsızlık ve 3 ayrı evden hırsızlık suçlarından kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Şüpheli E. M.'nin, hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

#KIRIKKALE

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Motosiklete çarpıp kaçtı! 17 yaşındaki motosikletli ölüm kalım savaşında
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