Motosikletin arkasına bağladığı köpeği metrelerce koşturdu: O sürücüye 8 bin 678 lira ceza kesildi

O ANLAR KAMERADA

Diğer yandan köpeğin motosiklete bağlı şekilde metrelerce koştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Talha D.'nin motosikletle yolda ilerlediği, köpeğinin ise koştuğu anlar yer alıyor. Köpek sokakta koştuğu sırada bir sokak köpeği ise Talha D. ve köpeğinin peşinden gidiyor.

Motosiklete bağladığı köpeği metrelerce koşturdu! 8 bin 678 lira ceza kesildi