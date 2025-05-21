Motosikletin çarptığı babaanne ile torunu öldü

Düzce'de motosikletlinin çarptığı babaanne ile torunu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza, Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Beyciler kavşağında önceki gün meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce kent merkezi istikametine seyir halinde olan üniversite öğrencisi İran uyruklu Salar Zaare G. idaresindeki motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fadime Küpçük (65) ile torunu Egemen Küpçük'e (6) çarptı. Kazada ağır yaralanan babaanne ile torunu kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.