Motosikletiyle jandarmanın üzerine sürdü! Yaralamaya teşebbüsten soruşturma açıldı

Motosiklet sürücüsüne, dur ihtarına uymamak, makas atmak, saygısızca araç kullanmak, emniyet şeridini ihlal etmek, yaya geçidinde yayaya yol vermemek ve abartı egzoz kullanmak gibi birçok trafik ihlalinden idari para cezası uygulandı.

BENZER OLAYDA KAHRAMAN POLİSİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Bu olay, İstanbul'da yaşanan acı bir hadiseyi hatırlattı. 15 Temmuz 2023'te motosikletli bir sürücü, "Dur" ihtarına uymayarak polis Alp Efe Bekit'e çarpmış ve Bekit şehit olmuştu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN SERT MESAJ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Trafik kurallarını hiçe sayarak 'dur' ihtarına uymayanları, saygısızca araç kullananları ve hem trafik güvenliğini hem de başkalarının can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."