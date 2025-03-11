Haberler Yaşam Haberleri Motosikletiyle jandarmanın üzerine sürdü! Yaralamaya teşebbüsten soruşturma açıldı
Giriş Tarihi: 11.3.2025 13:10

Motosikletiyle jandarmanın üzerine sürdü! Yaralamaya teşebbüsten soruşturma açıldı

Trafikteki sorumsuzluk, bir kez daha güvenlik güçlerini hedef aldı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan denetim sırasında M.U. isimli şahıs, iki ayrı kontrol noktasında “Dur” ihtarına uymayarak motosikletini jandarma personelinin üzerine sürdü. Kaçan sürücü, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, M.U. hakkında “Kasten Yaralamaya Teşebbüs” suçundan soruşturma başlattı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Motosikletiyle jandarmanın üzerine sürdü! Yaralamaya teşebbüsten soruşturma açıldı

Motosiklet sürücüsüne, dur ihtarına uymamak, makas atmak, saygısızca araç kullanmak, emniyet şeridini ihlal etmek, yaya geçidinde yayaya yol vermemek ve abartı egzoz kullanmak gibi birçok trafik ihlalinden idari para cezası uygulandı.

BENZER OLAYDA KAHRAMAN POLİSİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Bu olay, İstanbul'da yaşanan acı bir hadiseyi hatırlattı. 15 Temmuz 2023'te motosikletli bir sürücü, "Dur" ihtarına uymayarak polis Alp Efe Bekit'e çarpmış ve Bekit şehit olmuştu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN SERT MESAJ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Trafik kurallarını hiçe sayarak 'dur' ihtarına uymayanları, saygısızca araç kullananları ve hem trafik güvenliğini hem de başkalarının can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

ARKADAŞINA GÖNDER
Motosikletiyle jandarmanın üzerine sürdü! Yaralamaya teşebbüsten soruşturma açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz