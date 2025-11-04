Haberler Yaşam Haberleri Motosikletle gelip ateş açtı: Husumetliler arasındaki olay kanlı bitti!
Giriş Tarihi: 4.11.2025 21:33

Motosikletle gelip ateş açtı: Husumetliler arasındaki olay kanlı bitti!

İzmir'in Konak ilçesinde, bir otopark önünde meydana gelen olayda, motosikletli bir saldırgan otomobile silahla ateş açtı. Saldırgan şahıs olaydan sonra bölgeden hızla uzaklaşırken, o anlar bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı. Saldırıda göğüs ve sol kolundan yaralandığı tespit edilen A.T., hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü belirlendi. Öte yandan, kısa sürede yakalanan saldırgan ifadesinde A.T., ile aralarında husumet bulunduğu ve saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiğini dile getirdi.

DHA Yaşam
Motosikletle gelip ateş açtı: Husumetliler arasındaki olay kanlı bitti!

Olay, Eşrefpaşa Caddesi Katlı Otopark önünde meydana geldi. Caddede ilerleyen A.T.'nin kullandığı otomobilin yanına motosikletiyle yanaşan A.Y., tabancayla ateş açtı. A.Y., ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

Şüphelinin kaçma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, göğüs ve sol kolundan yaralandığı belirlenen A.T.'yi, ambulansla, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan A.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan A.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyete götürülen A.Y.'nin aralarındaki husumet nedeniyle A.T.'li vurduğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan saldırganın açtığı ateş sonucu bir taksinin de isabet aldığı belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Motosikletle gelip ateş açtı: Husumetliler arasındaki olay kanlı bitti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz