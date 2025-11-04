Motosikletle gelip ateş açtı: Husumetliler arasındaki olay kanlı bitti!

Olay, Eşrefpaşa Caddesi Katlı Otopark önünde meydana geldi. Caddede ilerleyen A.T.'nin kullandığı otomobilin yanına motosikletiyle yanaşan A.Y., tabancayla ateş açtı. A.Y., ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.
Şüphelinin kaçma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Tedaviye alınan A.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan A.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.
Emniyete götürülen A.Y.'nin aralarındaki husumet nedeniyle A.T.'li vurduğunu söylediği öğrenildi.
Öte yandan saldırganın açtığı ateş sonucu bir taksinin de isabet aldığı belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.