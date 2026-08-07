Motosikletle gelip peş peşe ateş etti

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz gece, uzaklaştırma kararına rağmen eczanenin önünde Nazir I. (35) tarafından öldürülen Nilda Müge cinayetine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kaldırımda bekleyen Nilda Müge Şahin'in yanına bir motosikletlinin geldiği görüldü. Görüntülerde, motosikletteki şüphelinin silahla ateş etmesi sonucu Nilda Şahin'in yere yığıldığı yer aldı. Ateş eden şüphelinin motosikletle kaçtığı, genç kızın kardeşinin koşarak Şahin'in yanına gittiği anlar kaydedildi.