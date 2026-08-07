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Giriş Tarihi: 7.08.2026

Motosikletle gelip peş peşe ateş etti

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Motosikletle gelip peş peşe ateş etti
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İstanbul Şişli'de geçtiğimiz gece, uzaklaştırma kararına rağmen eczanenin önünde Nazir I. (35) tarafından öldürülen Nilda Müge cinayetine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kaldırımda bekleyen Nilda Müge Şahin'in yanına bir motosikletlinin geldiği görüldü. Görüntülerde, motosikletteki şüphelinin silahla ateş etmesi sonucu Nilda Şahin'in yere yığıldığı yer aldı. Ateş eden şüphelinin motosikletle kaçtığı, genç kızın kardeşinin koşarak Şahin'in yanına gittiği anlar kaydedildi.

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#ŞİŞLİ #İSTANBUL

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Motosikletle gelip peş peşe ateş etti
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