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Giriş Tarihi: 7.06.2026

Motosikletli çetelere eş zamanlı baskın

Emir SOMER Emir SOMER
Motosikletli çetelere eş zamanlı baskın
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İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde motosikletli çetelere operasyon düzenledi. İstihbarat ve Organize Polisleri; iki ayrı silahlı suç örgütünün hiyerarşik yapılarını, faaliyet alanlarını ve irtibat ağlarını deşifre etti. İstanbul genelinde; Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt, Eyüp Sultan İlçeleri başta olmak üzere Avrupa ve Anadolu Yakaları'nda örgütlü bir şekilde suç faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen iki ayrı silahlı suç örgütüne eş zamanlı baskın yapıldı. İşyerlerine yönelik silahlı saldırıları düzenledikleri belirlenen 27 kişi, eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
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Motosikletli çetelere eş zamanlı baskın
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