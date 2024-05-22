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Giriş Tarihi: 23.5.2024

Motosikletli Ege kaza kurbanı

Çanakkale’de direksiyon hâkimiyetini kaybettiği motosikletten düşen 15 yaşındaki Ege Zengin hayatını kaybetti. Adana’da ise yolun karşısına geçmek isteyen fen bilgisi öğretmeni Merve Çürük (26) yaşamını yitirdi

Motosikletli Ege kaza kurbanı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Ege Zengin (15) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kaza sonucu motosikletten düşen Ege Zengin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adana'da Latife K. yönetimindeki 01 LD 400 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen öğretmen Merve Çürük'e çarptı. Yaralı Latife K. ile Merve Çürük hastaneye kaldırıldı. Merve Çürük, doktorların müdahalesine rağmen hayata veda etti.

Hayrettin ŞAŞMAZ - Halit SOLHAN - Ziya RAMOĞLU - Arda ALTUN/SABAH
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Motosikletli Ege kaza kurbanı
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