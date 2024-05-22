Motosikletli Ege kaza kurbanı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Ege Zengin (15) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kaza sonucu motosikletten düşen Ege Zengin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adana'da Latife K. yönetimindeki 01 LD 400 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen öğretmen Merve Çürük'e çarptı. Yaralı Latife K. ile Merve Çürük hastaneye kaldırıldı. Merve Çürük, doktorların müdahalesine rağmen hayata veda etti.
Hayrettin ŞAŞMAZ - Halit SOLHAN - Ziya RAMOĞLU - Arda ALTUN/
SABAH