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Giriş Tarihi: 18.4.2022 13:19

Motosikletli genç kazada hayatını kaybetti

DHA

Antalya'da motosikletiyle bariyere çarpan Mehmet Çiftçibaşı (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosiklet tutkunu olduğu belirtiken Çiftçibaşı'nın, çıktığı turda çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı görüldü.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kemer-Antalya kara yolu, Sarısu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde Kemer'deki arkadaşlarının yanına gitmek için 07 AFT 643 plakalı motosikletiyle Antalya'dan yola çıkan Mehmet Çiftçibaşı, akşam saatlerinde dönüşe geçti. Dönüş yolunda Çiftçibaşı'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çiftçibaşı, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Çiftçibaşı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAZA ÖNCESİ PAYLAŞIM YAPMIŞ

Otopsinin ardından morga gelen Çiftçibaşı yakınları, uzun süre gözyaşı döktü, bir kadının "Kuzum" diyerek feryat ettiği görüldü. Cenaze defin için Burdur'un Bucak ilçesindeki aile kabristanına götürüldü. Mehmet Çiftçibaşı'nın cenazesinin alınmasına motosiklet grubundaki arkadaşları da gelerek aileyi yalnız bırakmadı. Çiftçibaşı'nın, yıllar önce anne ve babasını kaybettiği öğrenildi.

Çiftçibaşı'nın, gittiği Kemer'de motosikletli arkadaş grubuyla yaptıkları turu çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Çiftçibaşı'nın motosiklet tutkunu olduğu öğrenildi.

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Motosikletli genç kazada hayatını kaybetti
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