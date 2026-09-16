Motosikletli Gökmen’in ölümüne neden olmuştu! O sürücünün savunması pes dedirtti: ‘Tırnak ucu kadar kullandım’

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü Hüseyin Can Kırıktaş ise tutuklandı. Hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan dava açılan sanık Kırıktaş, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Can Kırıktaş, taraf avukatları ve kazada hayatını kaybeden Gökmen Değirmenci'nin yakınları katıldı.

'GÜNDÜZ SAATLERİNDE UYUŞTURUCU KULLANDIM'

Tutuklu sanık Hüseyin Can Kırıktaş, mahkemede yaptığı savunmasında olay günü AVM'den çıktığını ve hızının yaklaşık 110 kilometre olduğunu söyledi. Seyrettiği güzergahın kısa olduğunu belirten Kırıktaş, "O yolda zaten çok süratli ilerleyemem. Kendimi de tehlikeye atmam. Alkol ve uyuşturucu etkisinde değildim. Gündüz saatlerinde uyuşturucu kullandım" dedi.