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Giriş Tarihi: 30.08.2026

Motosikletlilere 363 bin lira ceza

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Motosikletlilere 363 bin lira ceza
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sanal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan incelemede, 14 Ağustos'ta Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde motosikletli 2 kişinin başka bir araca yönelik saldırgan tavırlar sergileyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen A.E.A. (22) ve G.A. (21), polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilere 363 bin TL ceza yazıldı. Ayrıca ehliyetine 60 gün süreyle geçici el konuldu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Motosikletlilere 363 bin lira ceza
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