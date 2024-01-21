Haberler Yaşam Haberleri MSB duyurdu: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz!
Giriş Tarihi: 21.1.2024 13:23

MSB duyurdu: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz!

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi...

İHA
MSB duyurdu: 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz!
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı...

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MSB duyurdu: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz!
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