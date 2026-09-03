MSB görüntüleri paylaştı: Orgeneral Dalkıran, yılın ilk eğitim uçuşunu gerçekleştirdi!

MSB tarafından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, 2026-2027 uçuş eğitim yılı kapsamında Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törene katılarak yılın ilk uçuşunu gerçekleştirdi.