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Giriş Tarihi: 3.09.2026 21:48 Son Güncelleme: 3.09.2026 22:14

MSB görüntüleri paylaştı: Orgeneral Dalkıran, yılın ilk eğitim uçuşunu gerçekleştirdi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran’ın Balıkesir’de düzenlenen 2026-2027 yılı uçuş eğitim törenine katılarak yılın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anları paylaştı.

AA Yaşam
MSB görüntüleri paylaştı: Orgeneral Dalkıran, yılın ilk eğitim uçuşunu gerçekleştirdi!
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MSB tarafından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, 2026-2027 uçuş eğitim yılı kapsamında Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törene katılarak yılın ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Paylaşılan görüntülerde, Orgeneral Dalkıran'ın muharip uçaklarıyla birlikte Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde saygı uçuşu yaptığı anlar yer aldı.

Orgeneral Dalkıran, uçuş sırasında yaptığı telsiz anonsunda, "Uçuş eğitim yılının tüm Hava Kuvvetlerimize, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#BALIKESİR #MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI #HAVA KUVVETLERİ

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MSB görüntüleri paylaştı: Orgeneral Dalkıran, yılın ilk eğitim uçuşunu gerçekleştirdi!
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