MSB görüntüleri paylaştı: Orgeneral Dalkıran, yılın ilk eğitim uçuşunu gerçekleştirdi!

MSB tarafından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, 2026-2027 uçuş eğitim yılı kapsamında Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törene katılarak yılın ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Paylaşılan görüntülerde, Orgeneral Dalkıran'ın muharip uçaklarıyla birlikte Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde saygı uçuşu yaptığı anlar yer aldı.
Orgeneral Dalkıran, uçuş sırasında yaptığı telsiz anonsunda, "Uçuş eğitim yılının tüm Hava Kuvvetlerimize, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, 2026-2027 Uçuş Eğitim Yılı kapsamında 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında (Balıkesir) düzenlenen törene katılarak uçuş eğitim yılının ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Orgeneral Rafet Dalkıran muharip uçaklarımızla birlikte Çanakkale… pic.twitter.com/BhQafhUdEx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 3, 2026