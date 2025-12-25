MSB işçi alımı başvuruları devam ediyor! Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

MSB işçi alımı başvuruları başladı. Başvuruların başlamasıyla birlikte başvurmak isteyen adaylar başvuru ekranı ve koşullarına odaklandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ekranı üzerinden alınacak olan başvurular için alım yapılacak meslek grupları da netleşti. Peki, Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, detaylar...
MSB işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 22–26 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, İŞKUR başvuru ekranında yer alan ilanlardan yalnızca bir iş yeri ve bir meslek kolu için başvuruda bulunabilecek.
İş Güvenliği Uzmanı, Uçak Elektronik Sistemleri Bakım-Onarımcısı, Aşçı, Kuru Temizleme İşçisi, Fırın İşçisi, Kalorifer Tesisat Onarımcısı, Sıhhi Tesisatçı, Boyacı-Badanacı, Motorcu, Ofset Baskı Operatörü, Kaynakçı, Elektrikçi, İş Makineleri Operatörü (Hafif), Camcı, Saatçi, Bahçıvan ve Fayansçı.
Adaylarda aranacak başlıca şartlar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum olmamak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
Başvuru sürecine ilişkin tüm detaylara İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar aracılığıyla ulaşılabilecek.
Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli ya da muaf olmak).
Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak.
Devletin güvenliğine, anayasal düzene, millî savunmaya ve Devlet sırlarına karşı suçlar ile zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak.
Terör örgütleriyle herhangi bir üyelik, mensubiyet, iltisak veya irtibatı bulunmamak.