MSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA! MSB işçi alımı kura sonuçları ve asil yedek isim listesi nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 19.8.2025 10:38

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan 3 bin 97 sürekli işçi alımı için kura çekimi sonuçları açıklandı. Adayların büyük heyecanla beklediği isim listesi erişime açılırken, sürecin detayları da kurum tarafından paylaşıldı. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler, açıklanan listeye nasıl ulaşabileceğini merak ediyor. Peki, MSB işçi alımı kura sonuçları ve asil yedek isim listesi nereden öğrenilir? İşte, detaylar...

MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi alımına ilişkin kura çekiminde sonuçlar belli oldu. Adayların beklediği isim listesi duyuruldu ve kamuoyuyla paylaşıldı. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler, kendi adlarını listede görüp görmediklerini kontrol edebilecek. Peki, MSB 3097 işçi alımı kura sonuçları listesine nereden bakılır?

MSB 3097 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MSB'den yapılan açıklamada 2025 yılı sürekli işçi alımı sonuçlarının açıklandığı paylaşıldı.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve doğrulama koduyla birlikte sonuçlara erişim sağlayabiliyor.

MSB 3097 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden ilan edildi.
Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımının ardından sözlü sınava katılacak adaylar belirlenecek. İlan edilen kadronun 4 katı kadar aday sınavlara davet edilecek.

Sınavlarda adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilirken 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı olacak.

