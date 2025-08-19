MSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA! MSB işçi alımı kura sonuçları ve asil yedek isim listesi nereden öğrenilir?

MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi alımına ilişkin kura çekiminde sonuçlar belli oldu. Adayların beklediği isim listesi duyuruldu ve kamuoyuyla paylaşıldı. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler, kendi adlarını listede görüp görmediklerini kontrol edebilecek. Peki, MSB 3097 işçi alımı kura sonuçları listesine nereden bakılır?