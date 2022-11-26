MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR MSB personel alımı kura çekimi ve sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı tam 18 ilde 89 farklı meslek grubundan personel alımı yapacağını duyurmuş, başvuruları ise 21 Kasım itibariyle almaya başlamıştı. Dün son bulan başvuru sürecinin ardından adaylar MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla sonuç tarihi hakkında araştırmalara başladı. İŞKUR MSB personel alımı kura çekimi ve sınavı ne zaman yapılacak sorusu da yanıt arayanlar arasında yerini aldı. İşte Bakanlık tarafından yapılan son açıklamalar!
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB personel alımı başvuruları olumlu olan adaylar, kura çekiminin ardından düzenlenecek olan sınava girmeye hak kazanacak. Bu sınavdan başarılı sonuç olan adaylar ise uygun pozisyonlara yerleştirilecek.
Ancak sonuçların açıklanacağı tarihe yönelik bir açıklama gelmedi. Kura çekiminin 8 Aralık'ta yapılacak olması göz önünde bulundurulurken, başvuru sonuçlarının bu tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor.
MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
Milli Savunma Bakanlığı 18 ilde, 89 farklı meslekten personel alımına ilişkin ilanı yayınladı. 21 Kasım'da başlayan MSB işçi alımı başvuruları, 25 Kasım 2022 tarihinde tamamlandı.
89 MESLEKTEN PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.
HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?
İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Niğde, Kayseri, Erzurum, Sivas, Eskişehir, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.
HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
En fazla MSB işçi alımı; Metal Sac İşleme İşçisi, Tesviyeci, Elektronik Teknisyeni, Elektrikçi, Tekne Montaj İşçisi ve Temizlik Görevlisi kadrolarında yapılacak.