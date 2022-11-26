MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR MSB personel alımı kura çekimi ve sınavı ne zaman yapılacak?

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB personel alımı başvuruları olumlu olan adaylar, kura çekiminin ardından düzenlenecek olan sınava girmeye hak kazanacak. Bu sınavdan başarılı sonuç olan adaylar ise uygun pozisyonlara yerleştirilecek.

Ancak sonuçların açıklanacağı tarihe yönelik bir açıklama gelmedi. Kura çekiminin 8 Aralık'ta yapılacak olması göz önünde bulundurulurken, başvuru sonuçlarının bu tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor.