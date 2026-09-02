Haberler Yaşam Haberleri MSB: Şüpheli cisimler, SAS Timlerimiz tarafından başarıyla yerinde imha edildi!
Giriş Tarihi: 2.09.2026 21:35

MSB: Şüpheli cisimler, SAS Timlerimiz tarafından başarıyla yerinde imha edildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimlerin SAS Timlerince yerinde imha edildiğini duyurdu.

DHA Yaşam
MSB: Şüpheli cisimler, SAS Timlerimiz tarafından başarıyla yerinde imha edildi!
  • ABONE OL

MSB tarafından sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor.

Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul; Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen ve İHA/Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) olabileceği değerlendirilen şüpheli cisimler, SAS Timlerimiz tarafından başarıyla yerinde imha edildi" ifadelerine yer verildi.


#MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
MSB: Şüpheli cisimler, SAS Timlerimiz tarafından başarıyla yerinde imha edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA