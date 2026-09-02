MSB: Şüpheli cisimler, SAS Timlerimiz tarafından başarıyla yerinde imha edildi!

MSB tarafından sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor.