MSB’den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asırlar boyunca şanla yoğurulan Türk milleti, Bu kutlu günde adını tarihe altın harflerle yazdırdığı büyük bir zafer kazandı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun! Köklü tarihimizin kahraman ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dün olduğu gibi bugün de gücüne güç katarak vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzur ve güvenliği için görevini azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Millî Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; hayattaki gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı.