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Giriş Tarihi: 5.06.2026 11:08 Son Güncelleme: 5.06.2026 11:11

MSB'den bedelli askerlik ücreti uyarısı: 1 Temmuz'dan itibaren memur aylık katsayısına göre güncellenecek

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği vurgulandı.

AA
MSB’den bedelli askerlik ücreti uyarısı: 1 Temmuz’dan itibaren memur aylık katsayısına göre güncellenecek
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

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MSB'den bedelli askerlik ücreti uyarısı: 1 Temmuz'dan itibaren memur aylık katsayısına göre güncellenecek
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