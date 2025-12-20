MSÜ sınav ve başvuru tarihleri: 2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte alınacak?

Askeri eğitim alarak Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen on binlerce aday şimdiden MSÜ başvuru tarihleri için araştırmalara başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavla ilgili olarak 2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor, sınav takvimi belli oldu mu soruları yanıt arıyor. İşte ÖSYM'nin 2026 sınav takvimi ışığında merak edilenlerin yanıtı;