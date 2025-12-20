MSÜ sınav ve başvuru tarihleri: 2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte alınacak?

Askeri eğitim alarak Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen on binlerce aday şimdiden MSÜ başvuru tarihleri için araştırmalara başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavla ilgili olarak 2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor, sınav takvimi belli oldu mu soruları yanıt arıyor. İşte ÖSYM'nin 2026 sınav takvimi ışığında merak edilenlerin yanıtı;
2026 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.
Başvuru işlemleri ise ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.