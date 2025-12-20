Haberler Yaşam Haberleri MSÜ sınav ve başvuru tarihleri: 2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte alınacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2025 09:22

Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen binlerce aday, 2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor, sınav takvimi belli oldu mu sorusuyla ÖSYM takvimini inceliyor. Askeri öğrenci olma hayaliyle sınava hazırlık yapan adaylar için MSÜ başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. İşte detaylar.

Askeri eğitim alarak Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen on binlerce aday şimdiden MSÜ başvuru tarihleri için araştırmalara başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavla ilgili olarak 2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor, sınav takvimi belli oldu mu soruları yanıt arıyor. İşte ÖSYM'nin 2026 sınav takvimi ışığında merak edilenlerin yanıtı;

2026 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

Başvuru işlemleri ise ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.

2026 MSÜ TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri: 5-29 Ocak 2026

Geç Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2026

Sınav Tarihi: 1 Mart 2026

Sonuç Tarihi: 26 Mart 2025

MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek

