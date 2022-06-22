MSÜ kayıt işlemleri gerekli evraklar neler? MSÜ kayıt için gerekli belgeler listesi 2022: Milli Savunma Üniversitesi kayıt işlemleri gerekli evraklar!

MSÜ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 2022

1. Mavi Kapaklı Şeffaf Dosya.

2. Sınav Çağrı Belgesi.

3. TC Kimlik Kartı Aslı (Pasaport veya Ehliyet de kabul edilecektir)

4. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu;

Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için spor yapmasında sakınca olmadığını gösteren "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.

5. Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi;

Adli Sicil kaydı bulunmayanlar e-Devlet çıktısı ile gelecek, herhangi bir mahkemede kaydı bulunanlar ise ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhi, devam ettiğine dair belge, itiraz ettiyse temyiz belgesinin aslı ve fotokopisini getireceklerdir.