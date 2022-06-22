MSÜ kayıt işlemleri gerekli evraklar neler? MSÜ kayıt için gerekli belgeler listesi 2022: Milli Savunma Üniversitesi kayıt işlemleri gerekli evraklar!

MSÜ kayıt için gerekli belgeler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre kayıt yaptıracak vatandaşlar aşağıdaki evrakları yanında getirmesi gerekiyor. MSÜ tercih sonuçları 2022 açıklanmasıyla birlikte gözler MSÜ kayıt için gerekli belgelere çevrildi. İşte Milli Savunma Üniversitesi kayıt işlemleri için gerekli belgeler...
Askeri Öğrenci Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran 03 Ağustos arasında;
Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran 03 Temmuz Arasında;
Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 25 Temmuz 03 Ağustos arasında yapılacak
1. Mavi Kapaklı Şeffaf Dosya.
2. Sınav Çağrı Belgesi.
3. TC Kimlik Kartı Aslı (Pasaport veya Ehliyet de kabul edilecektir)
4. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu;
Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için spor yapmasında sakınca olmadığını gösteren "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.
5. Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi;
Adli Sicil kaydı bulunmayanlar e-Devlet çıktısı ile gelecek, herhangi bir mahkemede kaydı bulunanlar ise ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhi, devam ettiğine dair belge, itiraz ettiyse temyiz belgesinin aslı ve fotokopisini getireceklerdir.
6. Şehit / Gazi Belgesi;
Şehit / Gazi yakını olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Bu durumda bulunan adaylar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıkları/Bakanlıklardan onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, aile kütüğünü (bilgilerini) gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin e-Devlet çıktısını getireceklerdir)
7. Terhis Belgesi; 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan adaylara ek puan verilebilmesi için terhis belgelerini (askerlik hizmetini ilk altı ay yapan adaylar tek terhis belgesi, ikinci altı ayını da yapan adaylar iki terhis belgesi getireceklerdir) de yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Askerlik hizmetini tamamlayan adayların askerlik durum belgeleri kabul edilmeyecektir.) Terhis belgesini ibraz edemeyen adaylara ek puan verilmeyecektir.
8. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.
UYARI: Sınavlara gelirken istenilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir. Sınav merkezleri önünde güvenlik soruşturması formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.