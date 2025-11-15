Haberler Yaşam Haberleri MSÜ sınav ve başvuru tarihleri 2026: ÖSYM takvimi ile belli oldu! Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte?
2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav tarihleri ÖSYM takvimiyle netleşti. Binlerce adayın merakla beklediği MSÜ sınavı, açıklanan tarihlere göre gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri ve sınav günüyle ilgili detaylar ÖSYM tarafından paylaşıldı. Adaylar, sınav hazırlıklarını bu tarihlere göre planlayabilecek. Peki 2026 MSÜ sınavı başvuruları ne zaman?

ÖSYM, 2026 MSÜ sınav tarihini açıkladı. Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş yapmak isteyen adaylar, sınav tarihlerini ve başvuru sürelerini öğrenerek hazırlıklarını düzenleyebilecek. İşte 2026 MSÜ sınavı ve başvuru tarihleri...

ÖSYM 2026 YILI SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.

Sınav tarihlerini sosyal medya hesabından duyuran ÖSYM Başkanı Ersoy'un paylaşımı şöyle:

"Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz'da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek."

MSÜ NE ZAMAN?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Söz konusu sınav için başvurular 05.01.2026 ve 29.01.2026 tarihleri arasında alınacak.

