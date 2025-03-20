MSÜ TABAN PUANLARI 2025: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları, kontenjanları ve sıralaması belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci yaklaşırken, adaylar sınavdan aldıkları puanlara göre tercih listelerini oluşturmak için araştırmalarını hızlandırdı. 2025 MSÜ taban puanları ve kontenjanları, öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları, adaylara yol gösterici olacak. Peki, 2025 MSÜ taban puanları ve kontenjan bilgileri açıklandı mı? İşte detaylar...
MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sınav sonuçları 18 Mart tarihinde açıklandı.
MSÜ TERCİHLERİ 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Savunma Üniversitesi 2025 MSÜ tercih tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Geçtiğimiz yıl 3 Nisan - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih süreci tamamlanmıştı.
Geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirmelerde tavan-taban puanlar dikkate alınarak tercihler şekillendirecek. MSÜ sınavının zorluk derecesine göre her yıl taban puanlar değişiklik gösteriyor.
MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2025 BELLİ OLDU MU?
Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak.
Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MSÜ KAÇ PUANLA ALIYOR?
Milli Savunma Üniversitesi sınavının zorluk ve kolaylık derecesine göre kazanma puanı değişkenlik göstermektedir. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin puanları sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak değişir.
Adaylar geçtiğimiz yılın (2024) MSÜ puanlarına göre inceleme yapabilirler.
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HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396
KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929
KHO SÖZEL 342,96547
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
HHO SAYISAL 389,34501
KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140
KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876
ASTSUBAY MYO ADAYLAR
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848
MSÜ HAVA HARP OKULU KAÇ NET İLE KAZANILIR? (KADIN)
Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu sayısal puan türüne göre öğrenci alım yapmaktadır.
2024 MSÜ Hava Harp Okulu kadın adaylar için taban puan 389,34 sayısal puan olarak kapatmıştır.