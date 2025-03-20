MSÜ TABAN PUANLARI 2025: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları, kontenjanları ve sıralaması belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci yaklaşırken, adaylar sınavdan aldıkları puanlara göre tercih listelerini oluşturmak için araştırmalarını hızlandırdı. 2025 MSÜ taban puanları ve kontenjanları, öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları, adaylara yol gösterici olacak. Peki, 2025 MSÜ taban puanları ve kontenjan bilgileri açıklandı mı? İşte detaylar...