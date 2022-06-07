MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile MSÜ tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

MSÜ tercih sonuçları son dakika gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Binlerce aday heyecanla yerleştikleri okulları merak ederken bu noktada ise "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinden duyurulacak.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erdi. Hemen ardından ise adayların gözü ÖSYM'den gelecek olan MSÜ tercih sonuçları açıklamasına çevrildi. Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçları 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir.
Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır