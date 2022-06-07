MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile MSÜ tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle bu tarihin duyurulduğu bilinirken bazı sınavların erken açıklanıyor oluşu adaylar üzerinde beklentileri arttırdı. Bu noktada ise "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri bilindiği üzere geçtiğimiz 16 Mayıs tarihinde sona erdi. Peki, 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar ve sonuç sorgulama ekranı...

MSÜ tercih sonuçları son dakika gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Binlerce aday heyecanla yerleştikleri okulları merak ederken bu noktada ise "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinden duyurulacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erdi. Hemen ardından ise adayların gözü ÖSYM'den gelecek olan MSÜ tercih sonuçları açıklamasına çevrildi. Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.