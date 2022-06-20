ÖSYM'den MSÜ tercih sonuçları açıklaması bekleniyor. 500 bine yakın adayın katılım sağladığı sınavın ardından adaylar yerleştirmelerin açıklanacağı tarih için bekleyişe geçmişti. 17 Haziran'da açıklanması beklenen sonuçların halen erişime açılmadığı bilinirken "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. MSÜ tercih sonuçları açıklandığı an haberimizde olacaktır. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erdi.
Sonuçların bugün erişime açılması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.
2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanması ön görülüyordu. Ancak beklenen olmadı. ÖSYM sonuçları açıklayacağı tarihi duyurmazken bekleyiş sürüyor.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.