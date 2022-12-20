Muayene Katılım Payı Sorgulama – 4A/4B/4C SGK Muayene Katılım Payı Ne Kadar, Kimlerden Alınmaz?

Muayene katılım payı sorgulama e-devlet üzerinden gerçekleşen ve veri sunan bir araçtır. Gerçekleşen fiyat artışlarında Muayene katılım payı ne kadar 2022 yılında da farklı olmuştur. Sağlıktan yararlanmak için Muayene katkı payı nedir sorusunu iyi bilmek gerekir. Bazı kişiler bu paydan muaftır. Devlet Muayene katılım payı kimlerden alınmaz sınırını çizerek konuya netlik kazandırmıştır. Vatandaş istediği yerde muayene olabilir. Tek fark devlet hastanesi muayene ücreti kaç TL olduğunun farkıdır. Çünkü Sağlık ocağı Aile hekimi muayene katılım payı 2022 ne kadar olduğu değişebilir.

Muayene Katılım Payı Sorgulama

Muayene katılım payı sorgulama e-devlet üzerinden yapılan ve vatandaşa konuyla alakalı pratik bilgi sunan bir yerdir. İnternet veri tabanına sahip bilgilendirme yeri olduğu için vatandaşlara sunulan bu hizmet zaman kavramı olmadan hep aktiftir. e-Devlete giriş yapılarak ve arama butonuna muayene katılım payı sorgulama yazarak istenilen seçeneğin çıkması sağlanır. Arama butonuna yazılan cümlenin aynısı seçeneklerden seçilir ve tıklanır. Çıkan ekranda kişiye ait reçete numarası, tarihi, eczane adı, ilaç katılım tutarı, muayene katılım tutarı, ilaç fiyat farkı gibi kategoriler vardır. Bu kategorilerden istenilen bilgileri almak mümkündür. Sıralanan işlem yapıldığı takdirde muayene katılım payı sorgulanmış olmaktadır.

4A/4B/4C SGK Muayene Katılım Payı Kimlerden Alınmaz?

Muayene katılım payı alınmayan kişilerin sayısı oldukça fazladır. İlk olarak meslek hastalığı olan birinden muayene katılım payı alınmaz. Eğer iş kazası geçirdiyseniz de yine sizden muayene parası alınmayacaktır. Kronik hastaysanız ve Sosyal Güvenlik Kurumunun tabiriyle ayakta tedavi gördüyseniz muayene katılım ücreti alınmaz. Devletin politikalarından olan muhtaç aylığı alan biri muayene katılım payı ödememektedir. Şeref aylığı alan bireyler ve şeref aylığı alan kişilerin baktığı bireylerden muayene katılım payı alınmaz. Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde aylığı olanlar ve yine bu kişilerin baktığı bireylerden muayene katılım payı alınmaz. Harp malullüğü aylığına sahip olanlardan da katılım payı alınmaz. Terörle mücadele ederken yararlanan bir kişiden muayene katılım payı alınmaz. Son olarak bir kişinin Genel Sağlık Sigortasını devlet ödüyorsa, o kişiden de katılım payı alınmaz.

Devlet Hastanesi Muayene Ücreti Kaç TL?

Hastanelere göre muayene ücretleri de değişmektedir. Bir özel hastanede, eğitim araştırma hastanesinde, Aile Sağlık Merkezlerinde ve devlet hastanesinde yapılan muayene ücreti aynı değildir. Muayene ücreti hastanelere göre değişiklik gösterdiği için ve kişinin SGK'lı olup olmadığı bilinmediğinden net bir fiyat söylenemez. Çünkü sigortalı olan, olmayan ya da hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilerden farklı fiyatlarda muayene ücreti alınmaktadır.