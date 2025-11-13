Muazzez Abacı kimdir? Muazzez Abacı öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi ve kaç yaşındaydı? İşte, hayatı ve yaşamı

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde"Kervan Plak yapımcılığında çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu. Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Birçok müzik şirketlerinden pek çok 45'lik ve LP doldurdu. "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş eseriyle tanındı

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı Selçuk Tekay'ın bestelediği "Vurgun" adlı şarkı ve albümle öne çıkan Muazzez Abacı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekti.

Muazzez Abacı, zamanının büyük kısmını ABD'de yaşayan kızı Saba Abacı ve torunuyla geçiriyordu.