‘Mucize Kalpler’ buluşması! En kalpten buluşma

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 1998'de yapılan ilk operasyondan bu yana, kalp nakliyle sağlığına kavuşan 140 hasta, 'Mucize Kalpler' buluşmasında bir araya geldi. Dünyanın en önemli kalp nakil merkezi olan buluşmaya hastaların yanı sıra nakilleri gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid, Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, Prof. Dr. Cengiz Türkay, Prof. Dr Ozan Erbasan, Dr. Öğretim Üyesi Salih Özcobanoğlu, Organ Nakli Koordinatörleri, kalp damar yoğun bakım ve kalp damar servisi hemşirelerle de eşlik etti. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen nakilli hastalar, yaşamalarının mucize olduğunu belirterek, "Yaşamak güzel şey" diyerek mutluluklarını dile getirdi.

BİN 700 HASTA ACİL KALP BEKLİYOR

Prof. Dr. Ömer Bayezid, Türkiye'de 27 bin hastanın organ ihtiyacı olduğunu, bu hastalardan bin 700 hastanın acil kalp beklediğini söyledi. Prof. Dr. Bayezid, "Bin 700 hastanın üçte biri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kayıtlı. 1998 yılından buyana toplam 140 kalp nakli gerçekleştirdik. 2025 yılında 13, 2026 yılının5 ayında ise 6 kalp nakli yaptık. Bir böbrek hastası son noktada yakınından böbrek alarak yaşamını sürdürebilir. Kalp nakli hastalarını böyle bir şansı yok. Mutlakakalp nakli olması gerekli. Türkiye'de organ bağışının daha da arttırmalıyız. Bunun içinde organ bağışının önemini vatandaşlara anlatmalıyız. Organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmalıyız. Kalp bağışı yaptığında hayat bağışlıyorsun." diye konuştu.

İKİ TORUNUNUMUNU KUCAĞINA ALDI

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin ilk kalp nakilli hastası Hamide Akman (56), " 1 Ağustos 1998'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid hocam bana kalp nakli yaptı. Bu gün 28 yılı geride bıraktım. Çok şükür hiçbir sıkıntım stresim olmadı. Hayatımı sağlıklı insanlar gibi sürdürüyorum. Ben nakil olduğumda 4 yaşında olan kızım evlendi. Şimdi Simay (6), Gökay (2) iki torunum kucağımda. İlk nakil olduğumda hayal bile edemediğimiz zamanı yaşıyorsun. Kalp nakli bir mucize " dedi.

3 KALBİ VAR

Mucize Kalpler buluşmasında iki kez kalp nakli yapılan 1 çocuk annesi Ayla Kıray (52), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından 2009'da ilk kalp naklini, 2013'de ise 2'kinici kalp nakli ile toplamda üçüncü kalbiyle hayatına devam ediyor, Ayla Kıray, Türkiye'de ikinci kalp nakli yapılan ilk, dünyada ise üçüncü kişi olduğunu söyledi. Bursa'da 2000 yılında doğum sonrası bayılma ve çabuk yorulma şikayetleriyle kalp yetmezliği tanısı konuldu. Kıray'a, Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından, 17 Şubat 2009'da motosiklet kazasında ölen 21 yaşındaki bir gencin kalbi nakledildi. 2013'de nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yeniden kalp yetmezliğine yakalanan Kıray, 2013 yılında ikinci kez kalp nakli yapıldı. Böylece 3 kalp ile yaşamını sürdüren kadın unvanını aldı. Karıy,"Kalbim değişince, duygularım da değişti. Kendimi çok genç ve dinç hissediyorum" dedi. Prof. Dr. Ömer Bayezid, "Bir insanın hayatı süresince 3 farklı kalbe sahip olması oldukça nadir görülen bir durum." dedi.

HAKİME HANIM KALP NAKLİ LE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Şu anda hakimlik görevini Konya Adliyesi'nde sürdüren Hatice İlkay Pamuk, 2018 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından yapılan kalp nakli ile sağlığına kavuştu. 'Mucize Kalpler' buluşmasına Emekli Savcı şu anda avukatlık yapan eşi Hayrettin Pamuk ve yine avukat kızı Almina Pamuk ile katılan Hakim Hatice İlkay Pamuk, "Hakim Hatice İlkay Pamuk, 8 yıldır hayatını sağlıklı şekilde sürdürdüğünü belirterek, "Kalp nakli bir mucize" dedi.