Mucize kız Aleyna alkışlarla taburcu oldu

Asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta enkaz altından 248'inci saatte bir kediyle beraber kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, ambulans uçakla getirildiği Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden taburcu oldu. Enkazdan sağ çıkarak tüm Türkiye'nin içindeki umutları yeşerten Ölmez, "Buraya ilk geldiğimde çok korkuyordum. Ama hiç yabancılık çekmedim. Çok ilgiliydiniz" dedi. Aleyna, hastaneden alkışlarla tabucu edildi. Ölmez, 11 gün boyunca enkaz altında hiçbir şey yiyemediğini ve çok karanlık olduğunu anlattı. Açlık hissetmemek için uyuduğunu anlatan Ölmez, "Ben depreme odamda yakalandım ve kaçma şansım olmadı. Bir şey yemedim. Açlık veya susuzluk hissettiğimde uyudum. Genelde uyuduğum için de pek bir şey hatırlamıyorum" dedi. Ankara'da teyzesinin yanında kalacağını söyleyen Ölmez, "Fizik tedavi boyunca buradayım. Sonrasını henüz kararlaştırmadık. Gelecek yıl üniversite sınavına gireceğim ve psikolog olmayı hayal ediyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın hastanede ziyaret ettiği Ölmez'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Ölmez'in leğen kemiğinin kırıldığını ve geçirdiği ameliyatın da başarılı bir şekilde tamamlandığını anlattı. Ünüvar, genç kızın fizik tedavisinin devam edeceğini, psikososyal durumunu da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla birlikte takip edeceklerini belirtti.KocaeliDilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, enkazdan 248 saat sonra kurtarılmasına yardımcı oldukları Aleyna Ölmez'i taburcu olmadan önce Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret etti. Şayir, "Umutların tükendiği bir dönemde tüm Türkiye'nin umudu oldu. O artık bizim bir parçamız. Kendisi artık bizim bir kardeşimiz ve kızımız. Eğitimi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.