Mucize kız Refiye’den acı haber! 5 organ nakilli Refiye hayatını kaybetti





ERDOĞAN GÜVEN, SEVGİ VE KURTARICI DEMEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a darbe gecesindeki dik duruşu ile bir kez daha hayran olduğunu söyleyen Refiye, "Çıktı ve halkı sokaklara çağırdı. Halka seslendi. Kendisi de Marmaris'tan tüm tehlikeleri göze alıp, İstanbul'a geldi. Erdoğan benim için 'güven, sevgi ve dik duruş, kurtarıcı demek' demişti.